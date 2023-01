Auswärtiges Amt

Ali Reza Akbari wurde wegen angeblicher Spionage hingerichtet. (AP / IRNA / Davoud Hosseini)

Das teilte ein Sprecher in Berlin mit. Zu den Inhalten äußerte er sich nicht. Der britisch-iranische Ex-Politiker war wegen Geheimnisverrats zum Tode verurteilt worden. Er soll für den britischen Dienst MI-6 spioniert haben. Akbari hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er war mehrere Jahre lang stellvertretender Verteidigungsminister im Iran.

Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland hatten am Wochenende scharfe Kritik an der Vollstreckung des Todesurteils geäußert. So sprach Bundesaußenministerin Baerbock von einem unmenschlichen Akt.

