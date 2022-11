Protestierende in Haft

Blick in das iranische Parlament am 4. Oktober 2022 (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Iranian Presidency)

In einer Erklärung sprachen sich demnach fast 80 Prozent der Abgeordneten dafür aus, die Justiz zu entsprechenden Urteilen aufzurufen. Den Demonstranten wird in dem Dokument ein "Krieg gegen Gott" vorgeworfen, was nach islamischem Recht die Todesstrafe zur Folge haben könnte. Bei der Erklärung handelte es sich lediglich um einen Appell. Dass Todesurteile in dem geforderten Ausmaß ausgesprochen oder vollstreckt werden, gilt als unwahrscheinlich. Seit Beginn der regimekritischen Proteste wurden laut Menschenrechtsorganisationen mehr als 14.000 Menschen festgenommen. Die Regierung geht mit Härte vor, auch gestern sollen Einsatzkräfte des Regimes im Nordwesten des Landes laut Augenzeugen auf Menschen bei einer Demonstration geschossen haben. Mehr als 30 Menschen sollen verletzt worden sein.

