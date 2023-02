Irans Präsident Raisi in China empfangen - Ausbau der Beziehungen im Osten

Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, gilt als politischer Hardliner (IMAGO / APAimages / IMAGO / Iranian Presidency Office)

Teheran will seine Beziehungen zur Volksrepublik ausbauen. Wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA zu Beginn der dreitätigen Visite Raisis berichtete, wurden bereits 20 Absichtserklärungen unter anderem in den Bereichen Handel, Landwirtschaft oder Umwelt unterzeichnet. Raisi reist in Begleitung von Außenminister Amirabdollahian. Als bedeutender Abnehmer iranischen Öls ist China wirtschaftlich ein wichtiger Partner für Teheran. Wegen der brutalen Niederschlagung von Protesten hatten vor allem westliche Staaten zuletzt die Sanktionen gegen das islamistische Regime im Iran verschärft.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.