Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, gilt als politischer Hardliner (IMAGO / APAimages / IMAGO / Iranian Presidency Office)

Wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA zu Beginn der dreitätigen Visite meldete, wurden bereits 20 Absichtserklärungen unter anderem in den Bereichen Handel, Landwirtschaft oder Umwelt unterzeichnet. Teheran bemüht sich um engere Beziehungen zu Peking und Moskau, um westliche Sanktionen wegen des iranischen Atomprogramms abzufedern. Chinas Präsident Xi stärkte dem Iran in einer ersten Erklärung den Rücken. China unterstütze den Iran dabei, seine nationale Souveränität zu schützen, wurde er in einer Mitteilung des chinesischen Staatsfernsehen zitiert.

Vor dem Hintergrund dieses Besuchs haben die USA indessen China aufgerufen, hinsichtlich des Atomprogramms mäßigend auf Teheran einzuwirken. Dies wäre sowohl im Interesse Chinas als auch in jenem der USA.

15.02.2023