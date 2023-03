Staatsmedien

Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei (Iranian Supreme Leader's Office/ZUMA Press Wire/dpa)

Danach ist die Amnestie an strenge Voraussetzungen geknüpft. So würden etwa keine Gefangenen freigelassen, denen Spionage zur Last gelegt werde, hieß es. Auch Mord, Beschädigung oder Brandstiftung von Regierungs- oder Militäreinrichtungen schlössen einen Gnadenspruch aus. Kritiker sehen in der Amnestie ein Ablenkungsmanöver, nachdem die politische und geistliche Führung im Zuge der jüngsten Protestwelle unter Druck geraten ist.

Die Begnadigungen waren bereits mit Blick auf den am 11. Februar begangenen Jahrestag der Islamischen Revolution von 1979 angekündigt gewesen. Überprüfen lassen sich die Zahlen nicht.

