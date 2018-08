Beim Konzert mit dem Irish Chamber Orchestra verknüpfte der Dirigent Jörg Widmann Mendelssohns "Schottische" Sinfonie mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und einem eigenen Stück. "Fern ist der Grund der Dinge und tief, gar tief. Wer will ihn finden?" So lässt der Komponist Jörg Widmann in seinem "Versuch über die Fuge" eine Sopranstimme räsonieren. Eine passende Frage zum Motto "Aufklärung. Klärung. Verklärung" des diesjährigen Mozartfests.

Mozartfest Würzburg 2018

Wolfgang Amadeus Mozart

Ouvertüre zur Oper "Don Giovanni", KV 527

Serenade c-Moll, KV 388

Jörg Widmann

Versuch über die Fuge für Sopran, Oboe und Kammerorchester

Felix Mendelssohn Bartholdy

Sinfonie Nr. 3 a-Moll, op. 56

Sarah Maria Sun, Sopran

Dan Bates, Oboe

Irish Chamber Orchestra

Leitung: Jörg Widmann

Aufnahme vom 15.06.2018 aus der Würzburger Residenz