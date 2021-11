In Russland sind beim Absturz eines Transportflugzeugs vom Typ Antonow An-12 der belarussischen Fluglinie Grodno mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Rettungsdienste teilten mit, vier Leichen seien an der Absturzstelle nahe der sibirischen Stadt Irkutsk gefunden worden. Bislang ist unklar, wie viele Menschen überhaupt an Bord waren. Grodno sprach von sieben Besatzungsmitgliedern. Dem belarusischen Außenministerium zufolge waren weitere Passagiere an Bord. Auch die mögliche Ursache des Absturzes ist noch unklar. Die Maschine befand sich im Landeanflug.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.