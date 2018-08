Bei seinem Besuch in Irland hat Papst Franziskus erneut für Opfer von Missbrauch gebetet und sich für ein Versagen der Kirche entschuldigt.

In seiner Ansprache im Wallfahrtsort Knock verurteilte er auch die Praxis, dass Kinder für erzwungene Adoptionen ihren ledigen Müttern weggenommen worden waren. So etwas dürfe nie wieder passieren, erklärte das katholische Kirchenoberhaupt.



Knock gehört zum Erzbistum Tuam, in dem 2014 Massengräber mit Knochen von Kindern gefunden wurden. Sie befanden sich auf dem Gelände einer katholischen Einrichtung, in der ledige Mütter untergebracht waren. Sie wurden von ihren Kindern getrennt und mussten zum Teil Zwangsarbeit verrichten.



Zum Abschluss seines Irland-Besuchs reist Franziskus zurück nach Dublin. Dort werden am Nachmittag zu einer Messe rund 500.000 Menschen erwartet.