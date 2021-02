In der irischen Hauptstadt Dublin haben hunderte Menschen zum Teil gewaltsam gegen die Lockdown-Maßnahmen in dem Land demonstriert.

Zu Zusammenstößen mit der Polizei kam es nach Medienberichten, als Demonstranten versuchten, zu einem zentral gelegenen Park durchzudringen. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Die irische Regierung hatte kürzlich angekündigt, die höchste Lockdown-Stufe in dem Land bis mindestens zum 5. April beizubehalten. Die Schulen sollen allerdings schrittweise von Montag an wieder geöffnet werden.



In anderen europäischen Ländern wurden angesichts steigender Infektionszahlen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft. In Tschechien dürfen die Menschen von Montag an ihren jeweiligen Wohnbezirk nur noch in Ausnahmefällen verlassen. In fünf Regionen Italiens wird die Bewegungsfreiheit ab kommender Woche ebenfalls stark eingeschränkt. An der französischen Cote d'Azur gilt an diesem und am kommenden Wochenende eine Ausgangssperre.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.