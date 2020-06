Mehr als vier Monate nach der Parlamentswahl in Irland gibt es eine neue Regierungskoalition.

Die bürgerlichen Parteien "Fine Gael" und "Fianna Fail" sowie die Grünen nahmen in Urabstimmungen ihren ausgehandelten Koalitionsvertrag an. Schon heute soll "Fianna-Fail"-Chef Martin zum neuen Premier gewählt werden. Das Amt des Regierungschefs wird zwischen den beiden großen Koalitionspartnern rotieren. Nach Martin soll "Fine-Gael"-Chef Varadkar Ende 2022 erneut Premier werden.



Bei der Parlamentswahl im Februar hatte die linksgerichtete Partei "Sinn Fein" überraschend stark abgeschnitten. Damit wurden das Ende des bisherigen Zwei-Parteien-Systems und ein politischer Umbruch in Irland notwendig.