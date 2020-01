Irlands Premierminister Varadkar hat eine vorgezogene Parlamentswahl in diesem Jahr angekündigt.

Über das genaue Datum werde noch im Kabinett sowie mit den Oppositionsführern beraten, sagte Varadkar dem Fernsehsender RTÉ. Regulär steht eine Parlamentswahl in Irland erst im kommenden Jahr an. Varadkar führt eine Minderheitsregierung seiner bürgerlichen Partei Fine Gael an. Unterstützt wird er bislang von der konservativen FiannaFáil. Hintergrund der Neuwahl-Pläne ist Beobachtern zufolge ein von der Opposition geplantes Misstrauensvotum gegen Gesundheitsminister Harris. Er steht wegen Missständen in der Kritik, unter anderem weil Patienten oft lange auf Behandlungstermine warten müssen.



Varadkar betonte, notwendig sei eine vorgezogene Wahl auch mit Blick auf den baldigen EU-Austritt Großbritanniens sowie der neu gebildeten Regionalregierung in Nordirland.