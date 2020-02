In Irland haben vorgezogene Parlamentswahlen stattgefunden. Den Nachwahlbefragungen zufolge liegen die Parteien nahezu gleichauf.

Demnach bekam die liberal-konservative Partei Fine Gael von Regierungschef Varadkar 22,4 Prozent der Stimmen, die linksgerichtete Sinn Fein 22,3 und die konservative Fianna Fail 22,2 Prozent. Mit aussagefähigen Ergebnissen wird im Laufe des Tages gerechnet.



Sinn Fein arbeitet an einer Wiedervereinigung Irlands mit dem britischen Nordirland und galt früher als politischer Arm der Untergrundorganisation IRA. Sie ist als einzige Partei in beiden Teilen der irischen Insel vertreten. Die anderen politischen Kräfte schließen bislang eine Zusammenarbeit mit der Sinn Fein aus. Varadkar führte zuletzt eine Minderheitsregierung an.