Der irische Premierminister Martin hat sich offiziell für die Behandlung von unverheirateten Müttern und ihren Kindern in ehemaligen Heimen der katholischen Kirche entschuldigt.

Martin sagte im Parlament in Dublin, der Staat habe diese im Stich gelassen. Nach einem Untersuchungsbericht waren in den Heimen, die zwischen 1920 und den 1990er Jahren von der Kirche betrieben wurden, tausende Kinder gestorben. Als Haupttodesursache der Säuglinge und Kinder wurden Atemwegserkrankungen und Magen-Darm-Entzündungen festgestellt.



Der Primas der Katholischen Kirche Irlands, Erzbischof Martin, entschuldigte sich inzwischen bei allen, denen Leid in den kirchlichen Heimen zugefügt worden sei. Die Kirche sei ein Teil jener Kultur gewesen, die Menschen stigmatisiert und verurteilt hätte, heißt es in einer Erklärung nach Veröffentlichung des Berichts.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.