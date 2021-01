In Irland sind in den ehemaligen Heimen für unverheiratete Mütter tausende Kinder gestorben.

Das geht aus dem Bericht einer Untersuchungskommission hervor, der heute in Dublin vorgestellt wurde. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hätten 9.000 Kinder in 18 verschiedenen Heimen, die von der katholischen Kirche betrieben wurden, den Tod gefunden, heißt es. Regierungschef Martin sprach von zutiefst "verstörenden" Erkenntnissen. Er kündigte für morgen eine offizielle Entschuldigung im Parlament an.



Die von der Regierung eingesetzte Kommission untersuchte die Gründe für die hohe Kindersterblichkeit in den Einrichtungen zwischen den Jahren 1922 und 1998. Die Heime gerieten verstärkt ins Zwielicht, nachdem eine Historikerin 2014 auf Sterbeurkunden von fast 800 Kindern gestoßen war, die in dem früheren Heim des Ordens "Bon Secours" in Tuam in Westirland gestorben waren. Dokumentiert war lediglich die Beisetzung eines Kindes. Ermittler fanden später ein Massengrab, in dem die sterblichen Überreste von Babys und Kleinkindern verscharrt waren. Viele Kinder starben an Unterernährung, Masern oder Lungenentzündung.



Der Primas der Katholischen Kirche Irlands, Erzbischof Martin, entschuldigte sich inzwischen bei allen, denen Leid in den kirchlichen Heimen zugefügt worden sei. Die Kirche sei ein Teil jener Kultur gewesen, die Menschen stigmatisiert und verurteilt hätte, heißt es in einer Erklärung nach Veröffentlichung des Berichts.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.