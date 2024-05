Gemeinsame Initiative für Zwei-Staaten-Lösung

Die Flagge von Palästina (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Dadurch solle einer Zwei-Staaten-Lösung neuer Auftrieb verliehen werden, erklärte Norwegens Ministerpräsident Gahr Støre in Oslo. Der irische Regierungschef Harris sagte, dabei handele es sich um die einzige nachhaltige Lösung für Frieden in Israel und Palästina. Auch Spaniens Ministerpräsident Sanchez kündigte an, sein Land werde Palästina zum 28. Mai offiziell anerkennen.

Als Reaktion ordnete Israels Außenminister Katz die sofortige Zurückziehung der Botschafter aus Oslo und Dublin an. Zugleich wird auch der Rückzug aus Spanien erwogen. Israel werde nicht schweigen, wenn seine Souveränität untergaben und die Sicherheit gefährdet werde, erklärte Katz.

Deutschland wartet auf Israel

Innerhalb der EU erkennen bislang vor allem mittel- und osteuropäische Länder den Palästinenserstaat an. Deutschland erklärte in der Vergangenheit, man würde einen solchen Schritt erst nach einer Anerkennung durch Israel erwägen. Mitte Mai hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Palästinensergebiete mit zusätzlichen Rechten innerhalb der UNO ausgestattet.

