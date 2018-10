Auf der Suche nach fast 800 Kinderleichen hat die irische Regierung Ausgrabungen auf dem Grundstück eines ehemaligen Heims der katholischen Kirche genehmigt.

Das Gelände werde systematisch abgesucht, teilte das Kinderministerium in Dublin mit. In der von Nonnen betriebenen Einrichtung in der Stadt Tuam hatten von 1925 bis -61 unverheiratete Mütter gelebt. Die Bewohner sollen dort wie Sklaven gehalten und viele unterernährte kleine Kinder an Krankheiten gestorben sein. Eine Historikerin hatte in einem Sterberegister Einträge für knapp 800 Kinder gefunden, die im Laufe der 36 Jahre in dem Heim gelebt hatten. Aber nur für ein Kind konnte sie nachweisen, dass es beerdigt wurde. Bei ersten Ausgrabungen wurden daraufhin unterirdische Kammern mit menschlichen Überresten entdeckt, und zwar von Föten und Kleinkindern im Alter von bis zu drei Jahren.



Tuam ist kein Einzelfall. Die Republik Irland arbeitet mit Hilfe einer Kommission landesweit die Geschichte von Heimen für ledige Mütter und deren Kinder auf. Zehntausende sogenannter "gefallener Frauen" sollen in solchen Einrichtungen untergebracht worden sein.