Die Grenze zwischen Nordirland und Irland in Newry. (AP/Peter Morrison)

Außenminister Coveney sagte in einem Telefonat mit seiner britischen Amtskollegin Truss, die Pläne würden eine Reihe neuer Unsicherheiten schaffen. Zudem würde das Vorhaben die Beziehungen seines Landes zur britischen Provinz Nordirland sowie zu Großbritannien schwer beschädigen.

Das Thema sorgt seit Monaten auch für Streit zwischen der EU und Großbritannien. Brüssel lehnt Änderungen an dem Vertrag ab. Die Regierung von Premierminister Johnson will heute einen Gesetzentwurf ins Parlament einbringen. Erwartet wird, dass London die meisten der im Brexit-Vertrag vorgesehenen Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich abschaffen will. Diese sind aber im sogenannten Nordirland-Protokoll vorgesehen, um Kontrollen an der inner-irischen Grenze zu verhindern.

