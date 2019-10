Beim Ironman auf Hawaii hat Titelverteidiger Patrick Lange aufgeben müssen.

Der deutsche Triathlet beendete das Radrennen vorzeitig nach etwa 70 Kilometern. Nach Angaben seines Managers hatte er in der Nacht zuvor Fieber bekommen. Lange hatte den legendären Triathlon in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Auch diesmal war er stark in das Rennen gestartet und zählte nach dem Schwimmen zu den Besten.