Jan Frodeno ist zum dritten Mal Ironman-Europameister.

Der 37-Jährige erreichte bei der EM in Frankfurt nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 185 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen als Erster das Ziel. In der Hitze machte Sebastian Kienle als Zweiter den Doppelerfolg für die deutschen Triathleten perfekt.



Frodeno und Kienle sind mit jeweils drei EM-Erfolgen nun gemeinsame Rekordsieger in Frankfurt. Der zweimalige Weltmeister Patrick Lange verpasste bei seinem Heimrennen auch im dritten Anlauf seinen ersten Sieg. Er war nach einer Radpanne und Magenproblemen chancenlos.