Gipfeltreffen in Brüssel

Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach einem Treffen von europäischen Spitzenvertretern mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi in Brüssel mit. Die Vereinbarung sieht demnach vor, dass die EU Ägypten beim Kampf gegen Schlepper und beim Grenzschutz stärker unterstützt. Zudem wolle man bei Abschiebungen zusammenarbeiten. Von der Leyen kündigte zugleich weitere Wirtschaftshilfen für das Land an.

In Ägypten halten sich nach UNO-Angaben mehr als eine Million Flüchtlinge aus Krisenländern auf, von denen viele versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Brüssel und Kairo hatten bereits im vergangenen Jahr eine umfassende Partnerschaft vereinbart.

