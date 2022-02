Syrien IS-Anführer Kuraschi tötet sich bei US-Einsatz selbst

Der Anführer der Terrormiliz IS, al Haschimi al Kuraschi, ist bei einem Einsatz des US-Militärs in Syrien zu Tode gekommen. US-Präsident Biden sagte in einer Fernsehansprache, die Aktion sei ein Signal an alle Terroristen in der Welt, dass sich diese nicht verstecken könnten, sondern verfolgt würden.

04.02.2022