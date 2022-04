Blumen zum Gedenken an David Amess vor der Belfairs Methodist Church in Essex, 15.10.2021 (imago / Zuma Press / Yui Mok)

Der Mord an Amess habe sich gegen das "Herz unserer Demokratie" gerichtet, sagte der Vorsitzende Richter Sweeney bei der Verkündung des Strafmaßes in London. Der 26-jährige Täter verdiene daher die Höchststrafe. Den Ermittlungen zufolge hatte der Anhänger der Terrormiliz IS den Abgeordneten im Oktober vergangenen Jahres mit zahlreichen Messerstichen getötet. Als Begründung gab er an, Amess habe 2014 und 2015 für Luftangriffe in Syrien gestimmt.

