Eine junge Frau aus Deutschland, die sich in Syrien der Terrororganisation "Islamischer Staat" angeschlossen hatte, ist bei ihrer Einreise nach Deutschland in Düsseldorf festgenommen worden.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurde sie von der Türkei abgeschoben. Der Fall hatte 2013 für Aufsehen gesorgt, weil die Deutsch-Algerierin erst 15 Jahre alt war, als sie nach Syrien reiste. Dort heiratete sie einen aus Deutschland stammenden IS-Kämpfer. Sie ließ sich an Waffen ausbilden und übernahm Wach- und Polizeidienste. Anfang des Jahres floh die junge Frau in die Türkei und stellte sich dort den Behörden. Sie soll noch heute dem Haftrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden.