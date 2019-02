Die britischen Behörden wollen einer jungen Britin die Staatsbürgerschaft entziehen, die sich in Syrien der Terrormiliz IS angeschlossen hat und nun in ihr Heimatland zurückkehren will.

Der Anwalt der Familie teilte mit, die Angehörigen seien enttäuscht über die Absicht des Innenministeriums, Shamima Begum auszubürgern. Medienberichten zufolge geht das Ministerium davon aus, dass Begum dadurch nicht staatenlos würde, weil die Familie der jungen Frau aus Bangladesch stamme und sie dort Anspruch auf Staatsbürgerschaft habe.



Shamima Begum war vor vier Jahren als damals 15-Jährige nach Syrien gereist, um sich der IS-Miliz anzuschließen. Am Wochenende brachte sie in einem kurdischen Gefangenenlager ein Kind zur Welt. Sie appellierte an das Mitgefühl der britischen Behörden und verlangte, das Kind in Großbritannien aufziehen zu dürfen. Zugleich zeigte sie keine Reue, dass sie sich dem IS angeschlossen hat.