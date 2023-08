Bei dem Angriff in der Provinz Dair al-Saur auf einen Armeebus waren mindestens 26 Regierungs-Soldaten getötet und zahlreiche weiterre verletzt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana hatte lediglich von "Terroristen" gesprochen, die den Militärbus angegriffen hätten. Dass der IS involviert gewesen sein könnte, hatte zuerst die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit Sitz in London mitgeteilt, die ihre Angaben auf ein Netz örtlicher Informanten stützt.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.