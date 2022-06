Über ihren Propagandakanal Amaq teilte sie mit, der Angriff sei ein Racheakt an Hindus und Sikhs für islamkritische Äußerungen gewesen. Die Dschihadisten bezogen sich damit offenbar auf die ehemalige Sprecherin der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP in Indien, Sharma. In einer Fernsehdebatte hatte sie dem islamischen Propheten sexuellen Kindesmissbrauch vorgehalten, weil er der Überlieferung nach im 7. Jahrhundert in der Wüstengesellschaft der arabischen Halbinsel ein minderjähriges Mädchen geheiratet hatte. Fast 20 Länder bestellten die Botschafter Indiens ein. Sharma wurde inzwischen suspendiert. Die Beziehungen zwischen Hindus und Muslimen gelten als angespannt.

Bei dem Angriff auf den Sikh-Tempel in Kabul waren zwei Menschen getötet und sieben verletzt worden. Sikhs bilden in Afghanistan nur noch eine kleine religiöse Minderheit mit wenigen hundert Anhängern.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.