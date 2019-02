Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hat die Forderung von US-Präsident Trump kritisiert, Kämpfer der Terrormiliz IS in ihren Heimatländern vor Gericht zu stellen.

Das Problem müsse gemeinsam gelöst werden. Die Verantwortung hin- und herzuschieben, sei kein konstruktiver, erfolgversprechender Ansatz, sagte Röttgen der "Passauer Neuen Presse". Nach Einschätzung von Bundesaußenminister Maas ist Trumps Forderung kaum umsetzbar. Wenn Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit hätten, könnten sie zwar wieder einreisen, sagte Maas gestern Abend im ARD-Fernsehen. Derzeit habe man aber in Syrien keine Möglichkeit, Angaben zu überprüfen.



Trump hatte europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgerufen, mehr als 800 in Syrien gefangene IS-Kämpfer aufzunehmen und zu verurteilen. Andernfalls würden sie freigelassen. - Laut Bundesinnenministerium sind seit 2013 rund 1.050 Personen aus Deutschland in Richtung der Kriegsgebiete in Syrien und den Irak ausgereist. Rund ein Drittel von ihnen ist demnach wieder zurückgekehrt.