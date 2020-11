Wegen Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in der IS-Miliz hat das Oberlandesgericht Stuttgart einen 32-jährigen Syrer zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Wie die Richter in ihrem Urteil feststellten, hatte der Angeklagte unter anderem in Tötungsabsicht auf einen gefangenen Gegner geschossen und sich später an der Folterung zweier Jugendlicher in einem IS-Gefängnis beteiligt.



Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs in seinem Heimatland hatte sich der Mann einer bewaffneten Gruppe angeschlossen, die gegen die Staatsführung von Präsident Assad kämpfte. Später schloss sich der Beschuldigte laut Gericht für einige Monate dem IS an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

