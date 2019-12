Sechs von der SPD beziehungsweise der Linkspartei geführte Bundesländer haben ein Sonderkontingent für die Aufnahme von IS-Opfern gefordert.

Bei der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern in Lübeck erklärten sie, Deutschland solle bis zu tausend besonders bedürftigen Menschen Schutz gewähren. Das Aufnahmeprogramm soll vor allem jesidischen Kindern und Frauen gelten, die vom IS verschleppt worden waren. Die Initiative erhielt parteiübergreifende Unterstützung aus dem Bundestag. Grünen-Chefin Baerbock und die früheren Fraktionschefs von Union und SPD, Kauder und Oppermann, sprachen in einer gemeinsamen Erklärung von einer Frage der Menschlichkeit.



Die Innenminister beraten auf ihrer Herbstkonferenz bis Freitag auch über Strategien gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Weiteres Thema sind Gewalt und gefährliche Pyrotechnik im Fußball.