In Prozess um ein deutsches Mitglied der IS-Terrormiliz ist der Angeklagte von einem Zeugen schwer belastet worden.

Dieser sagte vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, der Dschihadist habe in einem IS-Gefängnis in Syrien Gefangene gefoltert und hingerichtet. Auch er selbst sei von dem Mann misshandelt worden.



Bei dem Angeklagten handelt es sich um den bereits als IS-Terroristen verurteilten und nun erneut angeklagten Nils D. aus Dinslaken. Er war dort Mitglied einer Salafistengruppe, die sich später nach Syrien absetzte. In dem jetzigen Prozess ist er wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Die Taten soll er 2014 im syrischen Manbidsch verübt haben.