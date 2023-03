Der Taliban-Gouverneur aus der nördlichen Provinz Balch war bei einer Explosion in seinem Amtssitz ums Leben gekommen. Er war einer der ranghöchsten Taliban, die seit der Machtergreifung im August 2021 getötet wurden.

In der Vergangenheit hat die Terrormiliz IS wiederholt Anschläge gegen die Taliban verübt. Die beiden Gruppierungen sind trotz ihrer ideologischen Nähe miteinander verfeindet; sie konkurrieren um die Vorherrschaft in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.