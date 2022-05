Ägypten, der Sinai und der Nahe Osten. (Screenshot Google Maps, erstellt am 25.7.2017)

Die Extremisten verbreiteten via Telegram eine entsprechende Erklärung. Die Angreifer hatten einen Grenzposten bei Rafah nahe dem Gazastreifen überfallen. Nach Angaben des ägyptischen Militärs kamen dabei fünf Soldaten und sieben Angreifer ums Leben. Erst am vergangenen Samstag hatte es einen IS-Angriff in der Region gegeben, bei dem in der Stadt Kantara elf ägyptische Soldaten getötet wurden.

Seit Langem verüben Dschihadisten auf dem Sinai immer wieder Anschläge, vor allem in den Jahren nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi 2013. Zuletzt war es ruhiger geworden. Der Anschlag in Kantara war der schlimmste seit mehreren Jahren.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.