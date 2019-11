Auf Unverständnis stieß eine Äußerung des französischen Präsidenten Macron auch in Bosnien.

Macron hatte das Land wegen der möglichen Rückkehr von IS-Kämpfern als tickende Zeitbombe bezeichnet. Die bosnische Regierung will wegen der Bemerkung den französischen Botschafter in Sarajevo einbestellen. Ein Sprecher der muslimischen Gemeinde in Bosnien beschrieb Macrons Aussagen als skandalös. Frankreichs Präsident verleumde Bosnien, um Balkanländer mit muslimischer Bevölkerung das Streben nach einer EU-Mitgliedschaft zu erschweren.