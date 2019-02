Bundesinnenminister Seehofer hat erstmals Bedingungen für die Rückkehr deutscher IS-Kämpfer und ihrer Familien in die Bundesrepublik genannt.

Ihre Identität müsse zweifelsfrei geklärt werden und sie dürften kein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko darstellen, sagte der CSU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Jeder Einzelfall müsse vor Ort geklärt werden. Die Bundesregierung prüfe derzeit, wie nach Syrien und in den Irak ausgereiste Dschihadisten in Deutschland vor Gericht gestellt werden könnten.



Medienberichten zufolge gehen die Behörden von 42 Islamisten aus Deutschland in syrischen, irakischen und türkischen Gefängnissen aus. 17 seien als Gefährder eingestuft. Die USA haben die europäischen Länder aufgefordert, Dschihadisten in ihren Heimatländern vor Gericht zu stellen.