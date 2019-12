Eine aus der Türkei abgeschobene mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz IS soll Teil eines sogenannten Schwesternnetzwerks gewesen sein.

Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Celle mit. Sie soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Unter einem Schwesternnetzwerk wird ein Verbund radikalisierter Frauen verstanden, der Rekrutierungsarbeit für die Dschihadisten-Miliz macht. Die 30-Jährige Frau wurde in Begleitung ihrer vier Kinder gestern am Flughafen in Frankfurt am Main festgenommen. Dem Haftbefehl zufolge war sie 2014 über die Türkei nach Syrien ausgereist, um sich der Terrormiliz anzuschließen.