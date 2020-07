Der Generalbundesanwalt hat am Frankfurter Flughafen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin festnehmen lassen.

Die Deutsche hatte sich zuletzt in der Türkei in Abschiebehaft befunden, wie offiziell in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Sie sei bereits am Freitag durch Beamte des Polizeipräsidiums Köln festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden. Inzwischen befindet sie sich in Untersuchungshaft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur lebte sie bis zu ihrer Ausreise nach Syrien in Leverkusen. Die Frau soll 2015 ihre vierjährige Tochter mit nach Syrien genommen haben, um sich der Terrormiliz IS anzuschließen.