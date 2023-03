Freiwillige des Roten Kreuzes begraben die Leichen der Ermordeten. (Socrate Mumbere / AP / dpa)

Dies teilte der IS über sein Internet-Propagandasprachrohr Amak mit. Das Dorf in der Unruhe-Provinz Nord-Kivu war in der Nacht auf Donnerstag überfallen worden.

Die kongolesische Armee hatte die Rebellenorganisation ADF für den Angriff verantwortlich gemacht, die dem IS nahesteht. Sie stammt ursprünglich aus Uganda, ist seit den 1990er Jahren aber im Osten des Kongo aktiv und wird für tausende Tote verantwortlich gemacht. In der Region sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehrere hundertausend Menschen auf der Flucht vor der Gewalt. Die EU hatte gestern eine Luftbrücke in die Region gestartet, um die Flüchtlinge mit Nahrung und Hilfsmitteln zu versorgen.

