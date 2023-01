Tote bei Explosion in Kabul (AFP/WAKIL KOHSAR)

Sie teilte dies per Twitter mit. Der Anschlag hatte sich gestern vor dem afghanischen Außenministerium ereignet. Nach Polizeiangaben versuchte der Attentäter erfolglos, in das Gebäude einzudringen und sprengte sich dann in die Luft. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens fünf Menschen getötet. Ein Vertreter des Taliban-Regimes sprach dagegen von 20 Toten und zahlreichen Verletzten.

Die IS-Terrormiliz hat seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban bereits zahlreiche Anschläge in Afghanistan verübt. Beide Seiten bekennen sich zum sunnitischen Islam, sind aber verfeindet.

