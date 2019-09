Die IS-Terrormiliz hat nach eigenen Angaben eine Tonaufnahme ihres Anführers al-Bagdadi veröffentlicht.

Der IS präsentierte sie in einem seiner Internet-Medien. Darin ruft Bagdadi die Mitglieder der Terrormiliz auf, gefangene Kämpfer und deren Frauen aus Gefängnissen und Lagern zu befreien. Sollte die Aufnahme echt sein, wäre sie die erste öffentliche Äußerung des IS-Anführers seit April. Damals war er in einem Video zu sehen.



Die Terrormiliz ist aus dem Irak seit 2017 weitgehend vertrieben. In Syrien verlor sie im März ihr letztes Territorium.