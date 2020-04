"Wir sind noch lange nicht über den Berg. Wir bewegen uns auf dünnem Eis", so hat es Angela Merkel gerade ausgedrückt, und entscheidend is auf'm Platz - alte Fußballbinse. Nicht von Merkel, sondern von Alfred Preißler, die gilt aber auch in Coronazeiten. Denn, so Markus Söder: "Der Fußball könnte viel dazu beitragen, durch diese schwierige Zeit zu kommen."

Und damit hat Söder recht: 24 Stunden Bundesliga in Dauerschleife und die Innenstädte sind wieder leer. Das wär' schon ganz gesund. Aber: Hygieneregeln auf'm Platz? Schwierig. Deshalb spart die DFL die heiklen 90 Minuten zwischen An- und Abpfiff in ihrem Konzept auch aus. Nicht mal "auf den Rasen rotzen" wird verboten, stattdessen, ganz im Sinne von Angela Merkel: "Testen, testen, testen."

Und zwar so systematisch, wie sonst nirgendwo. 20.000 Bundesliga-Coronatests stehen bereit. Aber was nützen die im Ernstfall, Christian Seifert von der DFL? "Das kann man drehen und wenden wie man will: Wir werden auf einem Spielfeld nicht 1,50 Meter Abstand halten können."

Eben. Dann muss man halt umstellen auf System Tischkicker, da gibt es keinen Körperkontakt zwischen Spielern. Viererkette ja, Infektionskette nein. Oder man schweißt die Herrschaften bis zum Saisonende virensicher in Folie ein. Für 300 Millionen Euro Fernsehgelder kann man schon kleine Opfer bringen.

"Bleiben wir klug und vorsichtig", fordert Angela Merkel, aber am klügsten wäre wohl: Schluss mit dem Unsinn, Saison abbrechen und ein Solidarkonzept vorlegen, nach dem die reichen Vereine den armen unter die Stollen greifen.

"Eine neue Normalität", beschwören Olaf Scholz und Jens Spahn bei Anne Will, und ja, vielleicht ist sie das. Ein Leben ohne Oktoberfest ist plötzlich auch denkbar. Auf den Straßen dagegen erlebt man gerade die alte Normalität. Shoppingentzug ist Folter für die Konsumgesellschaft. Und Onlinekauf allein macht wohl nicht glücklich. Obwohl der Rekordsummen vermeldet: 94 Prozent Verkaufsplus bei Beate Uhse. Der Politik sei Dank.

"Beim Einkaufen und in im öffentlichen Personenverkehr Mund und Nase bedecken", rät Baden-Württembergs Ministerpräsiden Winfried Kretschmann - und bei Beate Uhse gibt's originelle Modelle dafür: Bondage-Fetisch-Masken, Latex-Sturmhauben und so weiter. Leider mit Mundöffnung, das ist im Moment nicht ganz so praktisch.

Apropos Öffnung - eine ganz andere Diskussionsorgie scheint beendet: Neun Jahre zu spät ist der TÜV endlich zufrieden, der Hauptstadtflughafen kann eröffnen. Hallelujah! Ein Problem gibt es dann aber doch noch, hat Außenminister Heiko Maas erkannt: "Dafür braucht man einen internationalen Flugverkehr, der funktioniert. Das haben wir im Moment nicht."

Äh, ja, da hat Maas irgendwo auch wieder recht. Oder, um's mit der Bundeskanzlerin zu sagen: "Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit."