Dass wir das noch erleben dürfen! Was hatten wir nicht alles zu mäkeln am Donald aus Trumpenhausen: sprunghaft wie der andere Donald namens Duck; so glaubwürdig wie die Panzerknacker-Bande; intellektuell so fit wie Franz Gans, Donalds depperter Vetter. Und jetzt das! Donald wird zum Ratgeber in allen Lebenslagen …

Als er mit seinem Machopubertäts-Kumpel Putin auf der Pressekonferenz gesessen hat, da hat der Donald eben das genaue Gegenteil von dem gemeint, was er gesagt hat - als es um Zar Wladimirs Geheimdienste und ihre Rolle im US-Wahlkampf ging. Aus Versehen hat er das Wort "nicht" weggelassen. GGG - "genaues Gegenteil gemeint". Das sollte Eingang in die Hirnforschung finden.

Funktioniert in allen Lebenssituationen

Das hilft uns, das Leben zu bewältigen: GGG. Ihr Freund, Ihr Mann, Ihre Freundin, Ihre Frau kocht für Sie - und es schmeckt einfach nur beschissen. Sie dürfen in Zukunft locker und voller Inbrunst sagen: "Das hast Du großartig hingekriegt, Schatzi. GGG!"

Oder gehen wir wieder in die Politik: Trump ist klug und kultiviert, besonnen und bestens strukturiert. GGG!

Die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Justiz im Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland funktioniert bei der Abschiebung von Flüchtlingen reibungslos und mustergültig. GGG!

Die Queen lässt man nicht warten

Horst Seehofer ist ein herzenswarmer sozialer Mensch und ein wahrer Christ, der sich strikt an das christliche Glaubens-Grundgesetz hält: "Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst - auch, wenn er ein Flüchtling ist". GGG!

Die Polizei in Bonn ist der beste Freund und Helfer jüdischer Professoren. GGG!

Trump tritt an zur nächsten Präsidentenwahl. GGG. Oder verstärkt mit BBB: bitte, bitte, bitte. Also: GGGBBB!

Nur eines, Donald, geht gar nicht. Meine Queen lässt niemand eine Viertelstunde warten. Bei der Queen trittst auch Du pünktlich an. Wegtreten! Abtreten, zurücktreten.