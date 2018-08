Is was?! Aufreger der Woche Hitze, Hetze und Abfallprodukte

Die Sonne brennt. Und bekommt nicht jedem. Zumindest fordert sie Ausfälle in verschiedene Richtungen - ob bei Alexander Gauland am See in Potsdam, bei den Diskutanten auf Twitter oder bei dem Herrscher am Bosporus. Sie alle sind in der Hitze mental auf Sparflamme unterwegs.

Von Philipp Walulis

