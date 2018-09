Schlagzeilen-Studium. Vieles wirkt so altbekannt. So ermüdend ...

Folgendes: Einer sagt "Ja" und dazu nickt er. Und dann sagt er, man habe ihn da falsch verstanden, er habe eindeutig den Kopf geschüttelt und "Nein" gesagt. Wer war’s? Trump? Diesmal nicht.

Der Herr Maaßen. Er sagt, dass er das, was er gesagt hat, nicht gesagt hat. Und wer von dem, was er gesagt hat, behauptet, er habe es gesagt, der hat ihn, Maassen falsch verstanden. Alles klar? Egal. Wer gähnen will - bitte!

Weiter: Und dann stellt sich der Chef von Herrn Maaßen, der Innenminister Seehofer, weil er voll hinter ihm steht, schützend vor ihn und brummt: "Herr Maaßen hat zum Ausdruck gebracht ein Bedauern, ich begrüße dieses Bedauern." Nun hat Maaßen nichts bedauert, nur, dass ihn alle Welt falsch verstanden hat, aber es ist so uninteressant. So unneu ...

Und wenn Maaßen seinen Schlapphut nehmen muss, weil er als V-Mann der AfD aufgeflogen ist - Ochgottchen. Sie dürfen jetzt gähnen.

Das sogenannte Trump-Enthüllungsbuch - wieder nichts Neues

Hilfesuchend schaut man sich nach anderen Themen um. Die Zeit vergeht. Ticktack. Da! Druckfrisch! Ein Trump-Enthüllungsbuch. Darin tatsächlich neue Details, aber ist auch nur eines überraschend?

Trotzdem aufregen? So tun als ob? Und dann doch noch Aufschrecken: Kindesmissbrauch. Und selbst da, wider Willen, ermüdet man, erschrickt nur ein bisschen: Oh, diesmal ist es nicht die katholische Kirche - die auch, ja, immer und schon wieder - nein, es ist die deutsche Springreitervereinigung ...

Und was wird sie machen? Bedauern, denn überall wird bedauert, aufräumen, denn immer will man aufräumen. Und immer - so heißt es- werde man rückgratlos aufklären. Oder heißt das rückhaltlos?

Ohne Zeitumstellung werden wir dick, dümmer und grantiger

Ticktack. Die Zeit vergeht. Achso, die soll ja umgestellt werden. Ganz was Neues! Aber einheitlich. Ui. Konkret: Die Franzosen nehmen die Winterzeit als Normalzeit, die Spanier bleiben bei Wintersommerzeit, und - Einheit komplett - Deutschland nimmt die Sommerzeit. Dann bleibt’s hier an mehr Tagen länger dunkel. Da warnte gestern das Institut für medizinische Psychologie in München. Dadurch werden wir - Zitat - "dicker, dümmer und grantiger".

Und ohne Umstellung? Da wird’s jetzt Herbst. Schlimm. Selbst die Bäume verlieren an Glaubwürdigkeit. Nein, ich sagte Laubwürdigkeit. Auch wenn Sie Glaubwürdigkeit gehört haben. Aber selsbtverständlcih entschuldige ich mich dafür, dass Sie das falsch verstanden haben.