Markus Söder hat’s versucht. Aber irgendwie wollte das mit der Demut nach der Wahl nicht so recht klappen:

"Wenn Partei und Fraktion bereit wären - ähm, und es möchten, uah, dann wär ich bereit die Stabilität in Bayern, oha, zu gewährleisten."

Kein Kurswechsel in Sicht

Sprich: Also zur größten Not, würd ich mich aufopfern, oha, die Bürde des Ministerpräsidentenamts zu, öhm, schultern, unter dem Deckmantel der Stabilität… also wir machen so weiter wie geplant. Immerhin: An den Rändern der Macht keimt tatsächlich sowas wie öffentliche Kritik auf. Gepflanzt von Erwin Huber:

"Das Duo Söder-Seehofer ist ein anderes als das Duo Beckstein-Huber. Wir haben uns nämlich gut verstanden und zusammengearbeitet."

Auch die Taktik von Söder - Seehofer, zu Beginn des Wahlkampfs die AfD rechts überholen zu wollen, sieht er kritisch:

"Das war durchaus überlegt, aber falsch."

Tja. Dann halt nächstes Mal einfach wieder nach der alten bayerischen Bauernweisheit verfahren: Wer nicht überlegt, der kann auch nicht irren.

Demut und Reflektion

Doch das war es dann auch wirklich mit Demut und Reflektion. Denn, warum auch? Der Partner für die Koalitionsverhandlungen hat sich schon am Wahlabend angedient:

"Wir sind jetzt dann dabei, Söder wird jetzt auf uns zugehen, ihm bleibt nix anders übrig, wir haben die Themen, wir haben die Mehrheit, das muss klappen."

Hubert Aiwanger klang da wie der Ansager des großen Koalitionariums auf dem Straubinger Volksfest: Komm’se rein, koalieren’se mit, wir woll’n die Macht, wir woll’n die Posten, jetzt gehts rund, rund, rund!

Die Freien Wähler steigen also aller Wahrscheinlichkeit nach auf: Vom unfreiwilligen Themenlieferant der CSU - zum Koalitionspartner. Alte Inhalte - neue Gesichter.

Der Schein trügt

Übrigens: Zählt man AfD, Freie Wähler und CSU zusammen, dann ist das konservativ-bürgerliche Lager genauso groß wie vor vierzig Jahren. Grüne, SPD und Linke zusammen so groß wie die SPD vor 40 Jahren. Wer also in den bayerischen Großstädten freudetrunken beinah vom Fixi-Rad gefallen wäre und den grünen Umsturz nah gewähnt hat: Dem kann man nur mit Erwin Huber antworten:

"Das war durchaus überlegt, aber falsch."