Vorsicht! Sie werden gerade wieder betrogen von allen Medien. Nur hier nicht. Hier erfahren Sie die Wahrheit.

Nehmen wir nur mal die AfD. Eine Moderatorin des Mitteldeutschen Rundfunks hat die "bürgerlich" genannt. Und ich sage Ihnen: Wenn die AfD-Anhänger bei Wahlkämpfen Kanzlerin Angela Merkel einfach nur niederschreien, dann ist das nicht "bürgerlich". Nobel ist das, edel, vornehm – allererlesenste kultivierte Umgangsformen erwachsener Gebildeter sind das. Wer was anderes behauptet, der glaubt wahrscheinlich auch, dass es Bielefeld gibt. Alles Nonsens.

Ostwestfälischer Existentialismus

Deshalb hat jetzt eine Stadt in Ostwestfalen, die behauptet, sie sei Bielefeld, eine Million Euro ausgelobt für den, der "die Nichtexistenz Bielefelds" beweist. Ich mache bei dem Wettbewerb nicht mit. Das ist mir zu einfach. Ich warte darauf, dass Boris Johnson einen Wettbewerb auslobt, wo ich von der Queen einen Pfund bekomme, wenn ich die Nichtexistenz Großbritanniens beweise. Das schaffe ich.

Schulhoflümmel

Was jetzt im Londoner Unterhaus abgeht, das haben die alten Jungs da auf den Schulhöfen ihrer Nobelinternate gelernt, als ihre immerwährende Pubertät eingesetzt hat. Wenn so etwas das Mutterland der Demokratie sein soll – dann bin ich ein Jack-Russell-Welpe. Das ist die Hunderasse, von der Boris Johnson jetzt den 15 Wochen alten kleinen Dilyn bekommen hat. Was das für Downing Street No. 10 bedeutet, zeigt uns nur: Downing Street gibt es gar nicht.

Schon mal von Kater Larry gehört? Ein kleiner Kerl ist das, der den Titel "Oberster Mäusejäger des Kabinetts" trägt und bisher im Haus des Premiers das Miauen hatte. Und der soll sich jetzt von einem Hündchen was vorbellen lassen? Das gibt Krieg. Schlimmer als in jedem angeblich existierenden Unterhaus. Jack-Russell-Hunde sind übrigens Experten für Drogenschnüffelei. Das erklärt alles.