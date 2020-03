Überraschende Neuigkeit am letzten Dienstag: Das Virus ist auf dem Vormarsch, es ist gefährlich, es gibt Tote in Deutschland - - - Und das war eine überraschende Neuigkeit? Am Dienstag? Ja. Für die Bewohner des Big-Brother-Camps schon. Sie waren seit Wochen von der Außenwelt abgeschnitten. Gänzlich ahnungslos! Die Glücklichen - möchte man sagen. Na ja. Das einzige, was sie uns voraus haben, ist: Sie wissen wie Ausgangssperre geht.

Wiedervereinigung

Im Umkehrschluss: Ihre Big-Brother-Exklusivität ist Geschichte. Von wegen: "Ohne Außenkontakt, auf engem Raum zusammen leben mit wildfremden Menschen." Das tun jetzt viele. Ganze Familien, voll die Vereinigungs-Challenge. Eben noch jeder ein eigenes Leben, jetzt ist man zusammengezogen, mit allen. Zusammengezurrt. Ganztags. Kurz: Die Big-Brother-Challenge wird Alltag. Hätte nicht wenigstens die Bachelor-Challenge Alltag werden -- ach Quatsch. Obwohl… Egal.

Rundum-Sorglos-Regierungschef

Fest steht: Mit den Big-Brother-Kandidaten wissen nun auch die letzten Menschen auf diesem Planeten: Das Virus ist da und gefährlich und - - - Abgesehen vom brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, der größte Narr der Corona-Zeit. Der Herr Coro-Narro äh Bolsonaro will große Fete machen. Er hat Geburtstag, morgen, und seine Frau übermorgen, und das werden, sagt er, "zwei Tage Party sein". Der Mann ist volksnah, sehr nah am Volk, ist halt ein fescher Handshake-Bussi-Bolsonaro, ein Rundum-Sorglos-Virenschutz, der keine Festplatte braucht. Weil er auch keine hat. Sonst hätte er ja irgendwas gespeichert. Irgendwo. Er war in den letzten Wochen ja nicht von der Außenwelt abgeschlossen - warum eigentlich nicht?

Haben wir was?

Okay, okay, bitte, soll er feiern, wir haben jetzt andere Probleme. Wir haben mit diesem Mann ein Problem gemeinsam. Aber WIR haben ein anderes Problembewusstsein. Nee, auch nicht. Aber wir haben... wir haben Frühling! Das heißt: raus an die Luft, alle, endlich im Park sitzen, angrillen, anbaggern, anfassen.

Und jetzt, liebe Big Brother Insassen, ihr armen Schweine. Die einen erzählen euch was vom Ernst der Lage, die andern tanzen im Park als wäre er kein Vulkan – geht schnell wieder in euer Camp, schließt gut ab, sonst werdet ihr noch ganz bolsonarrisch.