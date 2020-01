Isaac Asimov vor 100 Jahren geboren Der Autor für die galaktische Besiedlung

Vor hundert Jahren kam in Petrowitschi bei Smolensk Isaac Asimov zur Welt. Als er drei Jahre alt war, wanderte seine Familie in die USA aus. In New York studierte er Chemie und wurde schließlich zu einem der bedeutendsten Sachbuch- und Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek