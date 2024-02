Sänger Isaak bem deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2024 (Christoph Soeder / dpa)

Er wird Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest am 11. Mai im schwedischen Malmö vertreten. Isaak konnte sich mit seinem Lied "Always on the run" beim Vorentscheid durchsetzen. Der aus dem ostwestfälischen Espelkamp stammende Sänger siegte sowohl in der Abstimmung der Jury als auch in der Publikumswahl.

In den vergangenen Jahren landete Deutschland beim Musikwettbewerb immer auf den letzten Plätzen. Auch 2023 sammelte die Band Lord of the Lost beim ESC in Liverpool nur 18 Punkte für Deutschland und belegte damit den letzten Platz.

