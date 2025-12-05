Schwimm-Kurzbahn-Europameisterschaften

Nach ihrem Titel über 400 Meter (Foto) sicherte Isabel Gose sich auch Gold über 800 Meter Freistil. (picture alliance / Insidefoto / Andrea Masini / Deepbluemedia)

wie schon über die halbe Distanz auch über 800 Meter Freistil den Titel, genauso wie Brustschwimmerin Elendt über 200 Meter.

Gose schlug in deutscher Rekordzeit von 8:01,90 Minuten an. Damit siegte die 23-Jährige vor ihrer italienischen Dauerrivalin Simona Quadarella und ihrer Magdeburger Teamkollegin Maya Werner, die Bronze holte.

Zuvor hatte Brustschwimmerin Elendt in 2:18,16 Minuten über 200 Meter die Goldmedaille gewonnen. Die 24 Jahre alte Weltmeisterin über 100 Meter auf der Langbahn setzte sich vor der Britin Angharad Evans und Kotryna Teterevkova aus Litauen durch.

Deutschland hat bei den Titelkämpfen in Polen nun fünf Medaillen gewonnen. An den vergangenen Tagen hatte Olympiasieger Lukas Märtens Silber über 400 Meter Freistil geholt. Florian Wellbrock wurde über 1500 Meter Freistil Dritter.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.