Wintersportler fahren bei sonnigem Wetter mit dem Sessellift (Jan Woitas / dpa)

Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist oder von der Erkrankung genesen ist, darf ab sofort wieder auf die Pisten. Tagestouristen sind laut den Betreibern willkommen, Hotels und Bars sind allerdings geschlossen. In den Bergbahnen müssen FFP2-Masken getragen werden, auf öffentlichen Plätzen gilt außerdem ein Alkoholverbot.

Es ist das erste Mal nach eindreiviertel Jahren, dass in Ischgl wieder Skilifte in Betrieb gehen. Die Après-Ski-Szene in dem Tiroler Skiort war im März 2020 einer der ersten Hotspots der Corona-Krise gewesen. Von dort aus hatten sich Infektionen in ganz Europa ausgebreitet.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.